موقع الصحوة نت الاخباري
الرئيسية / آخر الأخبار

نائب الرئيس لمحافظ تعز: يجب المُضي في تنفيذ خطط تحرير تعز وبنائها

الأحد 14 يناير 2018 06:56 م الصحوة نت - الرياض
نائب الرئيس لمحافظ تعز: يجب المُضي في تنفيذ خطط تحرير تعز وبنائها

شدد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن  / على محسن صالح / على ضرورة مضاعفة الجهود والعمل على حشد مختلف المكونات بما يحقق المصلحة العليا لمحافظة تعز واستعادة مكانتها الثقافية ودورها التنويري لكل أبناء اليمن، والتعاون لإرساء الأمن والاستقرار.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم، محافظ محافظة تعز الدكتور أمين أحمد محمود للاطلاع على المستجدات في المحافظة وعدد من القضايا والمواضيع المرتبطة بمهامه، وذلك حسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وتطرق اللقاء إلى الأوضاع في تعز وما تشهده المحافظة من تطورات في شتى المجالات.. مؤكداً على أهمية المضي في تنفيذ خطط التحرير والبناء.

وأشاد نائب رئيس الجمهورية بالبطولات والتضحيات التي قدمها أبطال الجيش الوطني والأحرار من أبناء المحافظة.

بدوره أكد محافظ تعز التفاف أبناء المحافظة خلف قيادة الشرعية بقيادة رئيس الجمهورية والحكومة الشرعية، بما يخدم استكمال التحرير والتوجه للبناء والإعمار في ظل اليمن الاتحادي المكون من ستة أقاليم.

اشترك معنا على الصحوة تليجرام

الارشيف

>>>أبريل 2018<<<
السبتالأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2017 م

الى الأعلى