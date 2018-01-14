نائب الرئيس لمحافظ تعز: يجب المُضي في تنفيذ خطط تحرير تعز وبنائها

شدد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن / على محسن صالح / على ضرورة مضاعفة الجهود والعمل على حشد مختلف المكونات بما يحقق المصلحة العليا لمحافظة تعز واستعادة مكانتها الثقافية ودورها التنويري لكل أبناء اليمن، والتعاون لإرساء الأمن والاستقرار.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم، محافظ محافظة تعز الدكتور أمين أحمد محمود للاطلاع على المستجدات في المحافظة وعدد من القضايا والمواضيع المرتبطة بمهامه، وذلك حسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وتطرق اللقاء إلى الأوضاع في تعز وما تشهده المحافظة من تطورات في شتى المجالات.. مؤكداً على أهمية المضي في تنفيذ خطط التحرير والبناء.

وأشاد نائب رئيس الجمهورية بالبطولات والتضحيات التي قدمها أبطال الجيش الوطني والأحرار من أبناء المحافظة.

بدوره أكد محافظ تعز التفاف أبناء المحافظة خلف قيادة الشرعية بقيادة رئيس الجمهورية والحكومة الشرعية، بما يخدم استكمال التحرير والتوجه للبناء والإعمار في ظل اليمن الاتحادي المكون من ستة أقاليم.