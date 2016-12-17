المخلافي يُطالب بضمانات فعلية لإثبات نية الانقلابيين بالسلام





قال وزير الخارجية عبد الملك المخلافي إن المليشيات الانقلابية تواصل انتهاكات الجسيمة بحق أبناء الشعب اليمني، مشيراً الى أن عملية الخطف لازالت تتوسع وتصعد الميليشيا من وتيرة الحرب وأعمال الاختطاف والتعذيب ومحاولة فرض سلطة الامر الواقع بتشكيل حكومة غير شرعية وهو مايتطلب بأن تكون هناك ضمانات قوية وفعلية للتثبت من جدية الطرف الاخر في السلام واستعداده لسلام حقيقي ومستدام يبدأ بالانسحاب وتسليم السلاح والغاء المليشيا التي تهدد اليمنيين وجيران اليمن.

وأضاف المخلافي ان الانقلابيين لم يلتزموا بجميع المتطلبات ومنها تنفيذ الاتفاق للمشاركة في لجنة التهدئة والتنسيق وعدم التزام ممثليهم بالحضور إلى ظهران الجنوب وإظهار جدية في الرغبة في تحقيق السلام والافراج عن المعتقلين.

جاء ذلك لقائه اليوم في العاصمة السعودية الرياض مساعدة وزير الخارجية الامريكي لشؤون الشرق الأدنى آن باترسون.

وتأتي هذه اللقاءات قبيل اجتماع الرباعية غداً الأحد لمناقشة الملف اليمني.

وكان قد التقى وزير الخارجية أمس الجمعة المبعوث الأممي الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد.

ووعد المبعوث الأممي الحكومة بتعديل خارطة الطريق وفق المرجيعات المتفق عليها.

وتنتظر الحكومة الشرعية رد الأمم المتحدة على طلبها بتعديل خارطة الطريق التي تتعارض تماماً مع المرجعيات.





*الصحوة نت | متابعة خاصة