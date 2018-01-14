تحرير مواقع جديدة واستعادة أسلحة ومقتل وأسر حوثيين في عملية للجيش شرق صعدة

نفذت قوات الجيش الوطني، صباح اليوم الأحد، عملية عسكرية نوعية شرق محافظة صعدة، بإسناد جوي من طائرات التحالف العربي بقيادة السعودية.

وذكر مصدر ميداني أن قوات من اللواء 103 مشاه، تمكنت من السيطرة على مواقع جديدة في منطقة البقع شرق مديرية كتاف أكبر بلدات محافظة صعدة.

وقال المصدر لـ«الصحوة نت» إن قوات الجيش تمكنت من تحرير مواقع بمحيط سوق البقع وتقدمت غرباً بتجاه مواقع تمركز المليشيات.

وأوضح المصدر أن مواجهات عنيفة دارت بين وحدات من اللواء 103مشاه بقيادة العميد ذياب نمران، وعناصر المليشيات الانقلابية ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وأسر أحد عناصر المليشيات الانقلابية.

وأشار المصدر إلى سيطرة الجيش على تبت العواضي والأهرامات واستعادة السيطرة على مثلث كتاف الجوف، وتأمين سوق البقع بعد السيطرة على المواقع والتباب المحيطة بالمنطقة.

وبحسب المصدر فإن قوات الجيش غنمت أسلحة ومعدات متنوعة تركها الحوثيون خلفهم قبل فرارهم.

وتزامنت عمليات الجيش في البقع، مع غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي على تحركات وتعزيزات الانقلابيين كانت قادمة من مركز مديرية كتاف باتجاه منطقة البقع.



