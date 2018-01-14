الرئيس يطلع على خطوات استيعاب الوديعة السعودية ويشدد على وقف تدهور العملة

اكد رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ،على أهمية اضطلاع المؤسسات المالية بمهامها الدستورية المناطة بها وتفعيل أداءها في مختلف الجوانب الفنية والرقابية والإشرافية على مختلف الأنشطة والعمليات للبنوك الأهلية والتجارية لضبط إيقاعها والوقوف على الأنشطة المالية المختلفة للإسهام في السيطرة وتحقيق الاستقرار المطلوب ووقف تدهور العملة.

وأشاد الرئيس خلال لقاءه وزير المالية احمد عبيد الفضلي ومحافظ البنك المركزي منصر القعيطي ونائبه عباس الباشا، بدور وإسهامات المملكة العربية السعودية الداعمة لليمن والمترجمة لنتائج لقائه ولي العهد الامير محمد بن سلمان.

ووجه وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ونائبه بالاشراف المباشر على العمل المالي والمصرفي من العاصمة المؤقتة عدن بالتنسيق مع الحكومة واجهزة الدولة المختلفة لوضع التصورات والمعالجات الكفيلة باستقرار العملة وتفعيل تحصيل الإيرادات واتخاذ الضوابط لتحقيق الاستقرار المنشود.

وفِي اللقاء، استمع الرئيس من الجميع الى شرح موجز لواقع العمل المالي بأوجهه واوعيته المختلفة وسبل تعزيزه وتطويره وتفعيل نشاطه اضافة الى نقل الأنشطة والعمليات للبنوك التجارية الى العاصمة المؤقتة عدنز

كما وقوف الاجتماع على الخطوات المتخذة بشأن استيعاب الوديعة السعودية واهمية دور مؤسسة النقد السعودي في دعم اليمن وقيادته الشرعية.

ولفت الرئيس في هذا الصدد الى طبيعة المرحلة الراهنة والاوضاع الصعبة والمعقدة التي تمر بها البلد والى أهمية التعاون ودعم الاشقاء والاصدقاء لليمن لتجاوز تحدياته الراهنة.