قوات الجيش تنفذ هجوما مباغتا وتحرر سوق البقع وأجزاء من جبال العليب بصعدة

تمكنت قوات الجيش الوطني اليوم الاحد، من تحقيق انتصارات جديدة وتحرير عددا من المواقع التي كانت تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية في مديرية البقع شرق محافظة صعدة.

وأكد قائد اللواء 103 مشاه ميكا العميد ذياب القبيلي في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة ان قوات الجيش تمكنت صباح اليوم من تحرير منطقه العواضي والسعراء وسوق البقع و أجزاء من جبال العليب في جبهة البقع شرق المحافظة.

وأفاد القبلي ان قوات الجيش نفذت هجوما مباغتاً على مليشيات الحوثي الانقلابية في تلك المواقع مضيفا: أن التقدم لا زال مستمر لإستكمال عملية تحرير ماتبقى من المحافظة.

وأضاف القبلي " معنويات أبطال الجيش الوطني عالية ويسطرون أروع التضحيات والملاحم البطولية في معركة التحرير ضد المليشيات الانقلابية".