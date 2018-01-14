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الحكومة تخصص 10 مليون ريال لتوفير سكن للاعلاميين النازحين ومركز اعلامي بمأرب

الأحد 14 يناير 2018 04:30 م الصحوة نت - متابعات
الحكومة تخصص 10 مليون ريال لتوفير سكن للاعلاميين النازحين ومركز اعلامي بمأرب

أعلن وزير الاعلام معمر الارياني، اليوم الأحد،  ان رئيس الوزراء وجه بتخصيص مبلغ 10 مليون ريال لتوفير سكن للاعلاميين النازحين الذين احتضنتهم محافظة مأرب والذين يبلغ عددهم اكثر من 300 صحفي واعلامي من مختلف الوسائل الاعلامية .

وقال الوزير خلال عقده لقاء موسع بالصحفيين والاعلاميين بحضور وكيل الوزارة للشؤون الفنية عبدالباسط القاعدي، إن المبلغ سيوفر سكن للاعلاميين ومركز اعلامي يتوفر فيه خدمات النت الفضائي لمساعدة الاعلاميين على اداء رسالتهم الاعلامية، وتتولى اللجنة المشكلة من بين الاعلاميين برئاسة مدير عام العلاقات بالوزارة احمد ربيع بإجراءات التنفيذ للسكن والمركز.

وقال الارياني" ان الصحفيين هم اول من دافع عن الوطن ووقفوا امام مليشيا الحوثي الايرانية وهم اول من دفع الثمن، مؤكدا على اهمية توحيد الجبهة الاعلامية في مواجهة مليشيا الانقلاب الحوثي الايرانية وان الجبهة الاعلامية تعتبر الجبهة الرابعة الى جانب الجبهات العسكرية، السياسية، والاقتصادية .

وخرج اللقاء التشاوري الموسع للإعلاميين الذي نظمته وزارة الإعلام، بتشكيل لجنة لمتابعة المعالجات المقترحة التي خرج بها اللقاء للمشكلات التي يعاني منها قطاع الاعلام والاعلاميون.

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