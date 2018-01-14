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تحرير جبل المركوزة الاستراتيجي بالبيضاء وسقوط قتلى حوثيين والجيش يستعيد أسلحة

الأحد 14 يناير 2018 03:13 م الصحوة نت - خاص:
تحرير جبل المركوزة الاستراتيجي بالبيضاء وسقوط قتلى حوثيين والجيش يستعيد أسلحة قوات الجيش الوطني

حررت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، اليوم الأحد، مواقع جديدة في مديرية ناطع بمحافظة البيضاء عقب معارك عنيفة مع مليشيات الحوثي.

وقالت مصادر عسكرية، إن قوات الجيش والمقاومة حررت جبل المركوزة ومواقع باعرف والكتاف والنشيف وماجاورها شرق مديرية  ناطع بمحافظة البيضاء، بشكل كامل.

وأوضحت المصادر إن العديد من عناصر المليشيات سقطوا بين قتيل وجريح، ووقع عددا منهم أسرى، فيما لاذ البقية بالفرار باتجاه فضحة بمديرية الملاجم .

وأشارت المصادر إن قوات الجيش استعادة اسلحة وذخائر في عملية تحرير جبل المركوزة، وبدأت بنزعها من قبل الفريق المختص

وتكمن أهمية جبل المركوزة انه يطل على عدة مناطق منها صبغ والمنقطع والغيلة والبدة والجريب وهو يعتبر مركز مهم لتمشيط وتصفية مشارف فضحه بمديرية الملاجم، وسيتم  عبره  قطع خطوط الامداد التي تذهب باتجاه عقبة القنذع

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