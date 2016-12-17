بحضور ولد الشيخ.. اجتماع للرباعية في الرياض غداً لمناقشة الملف اليمني





من المقرر أن يعقد وزراء خارجية أمريكا وبريطانيا والسعودية والإمارات، غداً الأحد، اجتماعا في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة الملف اليمني، بحضور المبعوث الامم الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ.

وأكدت مصادر حكومية لـ"الأناضول" إن وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، سيصل غدا، الرياض.

وتضم الرباعية، وزير الخارجية الامريكي، ونظرائه البريطاني، يوريس جونسون، والسعودي، عادل الجبير، والإماراتي، عبدالله بن زايد.

وسيناقش الاجتماع خارطة الطريق التي قدمها المبعوث الأممي، ورفضتها الحكومة اليمنية.

واشترطت الحكومة اليمنية تعديل خارطة الطريق بما يتوافق مع المرجعيات المتفق عليها.

وكان قد أكد مصدر حكومة بأن ولد الشيخ وعد الحكومة بتعديل الخارطة.

وقال الرئيس هادي اليوم خلال لقائه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن بقيادة احزاب المشترك بتعز ، قال ان الحكومة تتنظر خارطة جديد من اسماعيل ولد الشيخ.





وأضاف هادي: سلمنا ولد الشيخ ورقة بشأن تعارض وتناقض الخارطة للمرجعيات الثلاث، وأرفقنا له خارطة طريق تستند وترتكز على تلك المرجعيات التي تعد ناظمة لأي رؤى أو أفكار.

وكان قد التقى اسماعيل ولد الشيخ أحمد أمس في العاصمة السعودية الرياض وزير الخارجية عبدالملك المخلافي، وذلك ضمن التحضيرات الأممية لاستئناف عملية السلام.

*الصحوة نت | متابعة خاصة