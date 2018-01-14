صعدة: مقتل قيادي حوثي مع خمسة من مرافقيه بغارة للتحالف في البقع

قتل قيادي في مليشيا الحوثي الانقلابية مع خمسة من مرافقيه أمس السبت في مواجهات مع قوات الجيش الوطني في البقع بمحافظة صعدة شمال اليمن، بحسب ما نقل موقع الجيش "سبتمبر نت".

وقالت مصادر ميدانية "انه عُثر في مديرية كتاف، على جثة القيادي البارز في المليشيا المدعو “محمد حسن عوفان” وخمسة من اتباعه لم يتم التعرف على هويتهم بعد".

إلى ذلك شنت مقاتلات التحالف خمس غارات استهدفت تجمعات المليشيا في مديرية الكتف بمحافظة صعدة استهدفت تعزيزات المليشيا في وادي آل ابو جبارة ومنطقة الفرع في مديرية كتافز

ووفق مصادر محلية فقد أسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا إضافة إلى تدمير عدد من الآليات التابعة لها.

وتدور معارك مستمرة بين قوات الجيش وميلشيات الحوثي في عده جبهات بمحافظة صعدة.