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لحج: ضبط ثلاث شاحنات إغاثية باعها الحوثيون في صنعاء على أحد التجار

الأحد 14 يناير 2018 10:57 ص الصحوة نت - متابعات
لحج: ضبط ثلاث شاحنات إغاثية باعها الحوثيون في صنعاء على أحد التجار

قال مصدر أمني "أنه تم ضبط شاحنات محملة بمواد إغاثية تحمل شعار منظمة (اليونسيف) العالمية، باعتها ميليشيات الحوثي في العاصمة صنعاء لصالح تاجر معروف" بحسب ما نقلت وكالة الأناضول.

ووفقا للوكالة فإن نقطة تفتيش في لحج ضبطت ثلاث شاحنات بين محافظتي لحج وعدن"، جنوبي البلاد، مساء السبت"، كانت تحمل مواد إغاثية عليها شعار منظمة اليونسيف العالمية، كانت في طريقها إلى عدن".

وذكر المصدر ان الشاحنات كانت قادمة من العاصمة صنعاء، وتتبع أحد التجار الكبار، لم يذكر اسمه، مضيفاً "من خلال عملية التحقيق مع سائقي الشاحنات، اتضح ان مليشيا الحوثي التي تسيطر على صنعاء، قامت ببيعها وحرمان مستحقيها منها".

وبين "أن الحوثيين يستغلون المعونات الاغاثية التي تصلهم من الامم المتحدة، لصالح ما يسمونه بالمجهود الحربي"، وأكد "الربيعي" أن ضبط هذه الشاحنات، دليل قاطع على تلاعب مليشيات الحوثي بالمساعدات الانسانية، على حساب ملايين من الاطفال اليمنيين الذين يعانون الجوع والأمراض.

ودعا الامم المتحدة وكافة المنظمات العاملة في مجال حقوق الانسان الى الوقوف ضد ممارسات الحوثيين، والتأكد من وصول المعونات لمستحقيها.

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