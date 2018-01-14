دبلوماسي:انعقاد البرلمان في عدن سيعطي زخما جديدا للشرعية والحوثية لا رؤية لها

قال السفير اليمني لدى القاهرة، د. محمد مارم، ‘إن انعقاد مجلس النواب مطلع فبراير القادم، بالعاصمة المؤقتة سيعطى زخما سياسيا جديدا للشرعية.

وقال مارم في حوار مع صحيفة الدستور المصرية، إن البرلمان سيناقش في تلك الجلسة تقييم الواقع الذى وصلت إليه البلاد، ومخرجات الحوار الوطني، وملف الموازنة، وغيرها من القضايا التي تدخل في الجانب التشريعي، مؤكدا أن عقدها سيعطي زخما سياسيا جديدا للشرعية.

وأكد مارم إن الحل لابد أن يستند للمرجعيات الثلاث الأساسية ولا يمكن الحديث عن أي شيء آخر، لأنه يصعب التوافق على هذه المرجعيات بنفس درجة الانسجام، وبالتالي فإن اليمن، ممثلًا في الرئيس هادى وحكومته، هو مظلة كل اليمنيين، والحكومة تطالب الطرف الثاني دائما بالجلوس إلى طاولة المفاوضات على هذا الأساس.

وحول قدرة الحوثي على تنفيذ تهديده بضرب حركة الملاحة بالبحر الأحمر، أجاب السفير اليمني" إذا توفرت له الإمكانات المادية، ونجح في الحصول على الصواريخ والأموال والإمدادات، فمن المؤكد أنه سينفذ تهديده، هذا التهديد يؤكد أنهم جماعة لا رؤية لهم، ولا يمكن أن يفسح لهم المجال لتحديد مسار دولة".