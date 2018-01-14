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استشهاد أربعة من القوات المشتركة السعودية في مواجهات مع الحوثيين

الأحد 14 يناير 2018 01:34 ص الصحوة نت - متابعة خاصة
استشهاد أربعة من القوات المشتركة السعودية في مواجهات مع الحوثيين

أعلنت المملكة العربية السعودية، استشهاد أربعة من منسوبي قواتها المشتركة، في مواجهات مع المليشيات الحوثية بالحد الجنوبي للمملكة.

وقالت وكالة الانباء السعودية، (واس)  إن رئيس الرقباء/عامر الشهري /، ووكيل رقيب/موسى الربعي، والجندي/أمجد غزواني ووكيل رقيب سعود الحربي، استشهدوا في الحد الجنوبي، دون ذكر تفاصيل أخرى.

وأضافت الوكالة في اخبار منفصلة، أمس السبت، إن عدداً من المسؤولين والقيادات العسكرية والأمنية بالمملكة، شاركوا في مراسم تشييع الشهداء الاربعة في مناطقهم، كما نقلوا لذوي الشهداء تعازي العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهد محمد.

وتصاعدت حدة المواجهات في الحدود السعودية مع اليمن، حيث كثفت المليشيات الانقلابية هجماتها على الاراضي السعودية، الأسبوع الماضي.

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