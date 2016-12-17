حضرموت: بدء صرف مرتبات المنطقة العسكرية الأولى في سيئون

بدأت اللجان الفرعية بصرف مرتبات المنطقة العسكرية الاولى المكلفة لجميع منتسبي القوات العسكرية والأمنية بمديريات الوادي والصحراء بمحافظة حضرموت شرق اليمن.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية سبأ "فقد تمت عملية الصرف للمرتبات بواقع 60 ألف ريال كحد ادني للاجورو200 ألف ريال كحد أعلى لجميع الجنود والضباط وقادة الألوية".





وعبر عدد من منتسبي وحدات المنطقة العسكرية الأولى عن شكرهم على الاهتمام بأوضاع القوات المسلحة من خلال رفع مرتبات الإفراد وانعكاسات ذلك ايجابيا في رفع معنويات المقاتلين .

وكانت الحكومة شكلت لجان لصرف المرتبات خلال الأيام الماضية في جميع المناطق العسكرية المنتشرة في محافظات الجمهورية، وبدأت الأسبوع في صرف الرواتب لجميع للوحدات العسكرية والأمنية في عدد من المناطق.