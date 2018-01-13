معارك عنيفة في مديرية ناطع بالبيضاء والجيش يدمر آليات للحوثيين

احتدمت المعارك اليوم السبت بين الجيش الوطني من جهة وميلشيات الحوثية الانقلابية من جهة أخرى في مديرية ناطع بمحافظة البيضاء.

وقال مصدر عسكري لـ"الصحوة نت" إن الجيش الوطني احرق طقماً لميلشيات الحوثي بعد ساعات من غارة لطيران التحالف العربي استهدفت مواقع الميلشيات في منطقة صرير غرب منطقة صبع بمديرية ناطع.

هذا وتشهد جبهة ناطع تقدم مستمر للجيش الوطني وسط تحليق مكثف لطيران التحالف العربي ومشاركة شعبية من أبناء القبائل والمقاومة الشعبية.

وتعد جبهة ناطع أهم الجبهات العسكرية الذي فتحها الجيش الوطني بعد اكمال تحرير مديريتي بيحان وعسيلان بمحافظة شبوة أواخر شهر ديسمبر الماضي.