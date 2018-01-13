اللواء 35 مدرع: ما حدث بالشمايتين نشاط انقلابي وتم اطلاق الرصاص على الحملة الأمنية

قالت قيادة اللواء 35 مدرع في تعز إن ما حدث في مديرية الشمايتين نشاط انقلابي واضح.

وأضافت قيادة اللواء في بيان لها أن حملة أمنية من اللواء 35 مدرع، توجهت الى منطقة الأصابح للتحقيق وضبط كل من عملوا على احياء اربعينية صالح كنشاط انقلابي واضح، سيما في ظروف بالغة الخطورة, والتي لا تزال فيها تعز تقدم التضحيات في سبيل مقاومة الانقلاب استعادة الدولة.

وأكد اللواء 35 مدرع أن المدعو عادل الأصبحي لم يكتف بتنظيم فعالية لصالح الانقلابيين، بل قام بإخلاء منزله للمسلحين الذين باشروا الحملة الأمنية بإطلاق النيران.

وأوضح اللواء أن الحملة الأمنية لم تجد من وسيلة أخرى سوى الرد على مصادر النيران وقامت بالاتصال بالمدعو عادل الاصبحي الا انه رد بكل غرور وتحدي لقوات الجيش الوطني ومتوعد بمواجهتها، وقال إنه لا يتعرف بالشرعية.

وأكد اللواء أنه ضبط عدد من المسلحين مع متفجرات وأسلحة ووثائق تؤكد ارتباط الأصبحي بخلية "سونيا الخبتي" زعيمة خلايا المتفجرات والتي عرفت بجاسوسيتها للمليشيات الحوثية.

وحيت قوات اللواء 35 مدرع شرفاء المؤتمر الشعبي العام الذين اعلنوا انضمامهم للشرعية، ومن شاركوا تعز في النضال في ظل حصار يدخل عامه الثالث.