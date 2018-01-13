الأوبئة تفتك بأبناء إب.. انتشار وباء السعال الديكي بعدد من مديريات المحافظة

انتشر وباء جديد في محافظة إب وسط اليمن بعدد من القرى والمناطق بمختلف مديريات المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الإنقلابية.

وقالت مصادر محلية لـ"الصحوة نت" إن داء السعال الديكي ظهر بعدد من القرى والمناطق المختلفة من مديريات يريم وحبيش وريف إب في ظل انتشار عدد من الأمراض القاتلة بالمحافظة.

وبحسب المصادر فإن تجاوب السلطات الصحية الخاضعة لسيطرة الحوثيين ضعيف مع حجم الداء الذي انتشر وبشكل لافت الأسابيع الماضية وسط تكتيم إعلامي من السلطات المحلية بمكتب الصحة والسكان بالمحافظة.

وانتشر داء السعال الديكي متزامن مع ظهور وباء جلدي بعدد من المديريات يطلق عليه وباء "اللشمانيا".

ومنذ أكثر من شهرين أصيب العشرات من المواطنين بداء "الدفتيريا" وتوفيت أكثر من 37 حالة بمختلف المديريات.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن محافظة إب سجلت أعلى حالات الوفاة والإصابة بالداء ، إذ بلغ عدد الإصابات بمختلف المحافظات 514 حالة نصفها في محافظة إب.

وتوفي بداء الكوليرا في إب أكثر من مائتي حالة من مختلف المديريات في ظل انهيار كبير للمؤسسات الصحية والطبية بالمحافظة خصوصا مع توقف مرتبات موظفي القطاع الصحي وتوقف الميزانيات التشغيلية للمستشفيات والمراكز والودات الصحية من قبل مليشيا الحوثي الإنقلابية.