الحكومة تدعو المواطنين للحفاظ على أبنائهم من مخاطر التجنيد في صفوف الحوثيين

دعت الحكومة اليمنية المواطنين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي إلى الحفاظ على أطفالهم وأبنائهم من التجنيد في صفوف الحوثيين.

ودعا وزير الإعلام / معمر الإرياني / الآباء والأمهات في المحافظات والمناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيات الانقلاب الحوثي الايرانية، دعاهم الى الحفاظ على أطفالهم من تعرضهم للاختطاف وتجنيدهم والزج بهم في الجبهات لمواجهة الدولة والشعب.

جاء ذلك خلال تفقد الإرياني ووكيل الوزارة عبدالباسط القاعدي في مارب مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين من قبل مليشيات الحوثي الانقلابية وتم اسرهم من قبل الجيش الوطني.

وأشاد الإرياني ببرنامج الدعم النفسي واعادة التأهيل الذي يستهدف أكثر من 200 طفل واعادة دمجهم في المجتمع والصفوف الدراسية، من خلال الدورات النفسية والتعليمية والترفيهية التي تعطى لهم.

هذا ودشنت مليشيا الحوثي حملات للتجنيد الإجباري في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، وفي مقدمة المستهدفين من هذه الحملات طلاب المدارس.

وحذرت منظمات دولية ومحلية من مخاطر حملات التجنيد الإجباري الذي تفرضه مليشيا الحوثي في عدد من المحافظات.