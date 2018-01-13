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استعدادات عسكرية ضخمة لتحرير مدينة حيس ثاني مديريات محافظة الحديدة

السبت 13 يناير 2018 07:30 م الصحوة نت - خاص
استعدادات عسكرية ضخمة لتحرير مدينة حيس ثاني مديريات محافظة الحديدة

كشف مصدر عسكري عن استعدادات عسكرية تجريها قوات الجيش الوطني في جبهة الساحل الغربي لاقتحام مديرية حيس ثاني مديريات محافظة الحديدة.

 

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الصحوة نت" إن استعدادات عسكريه تجري لتجهيز قوات عسكرية كبيره لاقتحام مديرية حيس الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين.

وكانت قوات الجيش الوطني قد تمكنت من السيطرة على مثلث "حيس الخوخة" ومديرية التحيتا ثالث مديريات محافظة الحديدة التي تصل إليها قوات الجيش الوطني.

كما تمكنت قوات الجيش من تطويق مدينة حيس التي تبعد 10 كلم عن مدينة الخوخة، وبدأت عملية تمشط المزارع والطرقات شمال حيس.

وتتهاوى ميليشيات الحوثي الانقلابية بشكل متسارع في الساحل الغربي، في ظل المعارك التي يخوضها الجيش الوطني والتحالف العربي، لتحرير الحديدة، وتحقيق نجاحات استراتيجية خلال الأيام الماضية، بعد إحكام السيطرة على مديرية الخوخة، وبعدها حيس، وكذا السيطرة على أغلب ضواحي مدينه زبيد.

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