مصدر عسكري: مصرع ثلاثة من قيادات الحوثي وأسر آخر في جبهة ميدي

لقي ثلاثة من قيادات مليشيا الحوثي مصرعهم وأسر آخر في عملية هجوم مباغتة نفذها الجيش الوطني على مواقع الإنقلابيين صباح اليوم السبت في ميدي بمحافظة حجة.

وقال مصدر عسكري في المنطقة الخامسة لـ"الصحوة نت" إن القيادي علي عبدالله حسن الحاكم والقيادي عبدالله حسن أبو دنيا والقيادي علي محمد عبدالرحمن أبو دنيا، لقوا مصرعهم في هجوم لقوات الجيش جنوب المدينة، فيما تم أسر القيادي الحوثي سمير عبدالله الكهالي.

ويأتي هجوم قوات الجيش الوطني بعد محاولة تسلل فاشلة قامت بها عناصر حوثية على مواقع الجيش الوطني جنوب المدينة لفك الحصار عن عناصرها المحاصرة في الأحياء الغربية للمدينة سقط خلالها العشرات ما بين قتيل وجريح.

وكان قد قالت مصادر ميدانية في المنطقة العسكرية الخامسة أمس الجمعة إن أكثر من 20 حوثياً قتلوا في صد قوات الجيش الوطني اليوم الجمعة هجوم شنته مليشيا الحوثي الإيرانية على مواقع الجيش الوطني في كل من جنوب وجنوب شرق مدينة ميدي الساحلية في محاولة منها لكسر الحصار عن ما تبقى من جيوب المليشيا المحاصرة داخل المدينة.