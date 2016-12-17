القبض على أحد عناصر القاعدة في عدن وبحوزته مواد شديدة الانفجار





قالت السلطات الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن اليوم السبت، إنها ألقت القبض على أحد عناصر تنظيم القاعدة.





وفي بيان صادر عن شرطة عدن، أشار الى ان المقبوض عليه كان بحوزته كمية من مادة «السي فور» شديدة الانفجار.





وحسب المصادر فإن الوحدة الخاصة بمكافحة الإرهاب ألقت القبض على المتهم والذي اعترف بانتمائه للتنظيم المتطرف.

واعترف المقبوض عليه باشتراكه في عمليات سطو وتقطّع وسلب بحق مواطنين في عدن ومناطق مجاورة.





وما بين الحين والآخر تقلي السلطات الأمنية في عدن على عدد من الخلايا الارهابية.





ونشطت مؤخراً الجماعات الإرهابية في عدن والمحافظات المجاورة وذلك بهدف زعزعة أمن واستقرارا المناطق المحررة.





*الصحوة نت | متابعة خاصة







