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القبض على أحد أفراد عصابة متخصصة بخطف حقائب وجوالات النساء في عدن(صورة)

السبت 13 يناير 2018 03:47 م الصحوة نت - خاص
القبض على أحد أفراد عصابة متخصصة بخطف حقائب وجوالات النساء في عدن(صورة) تعبيرية

قالت مصادر أمنية إن قوات الشرطة في مدينة الشعب بمحافظة عدن، تمكنت من إلقاء القبض على سائق دراجة نارية متهم بخطف الحقائب اليدوية الخاصة بالنساء والجوالات في عدد من أحياء مدينة عدن .

وقال الرائد وضاح الجهوري نائب مدير شرطة الشعب أن أفراد الأمن تمكنوا من ألقاء القبض على أحد أفراد العصابة متلبسا وبحوزته عدد من الهواتف المحمولة فيما تمكن اثنين آخرين من أفراد العصابة من الفرار.

وأضاف الجهوري أن المتهم المقبوض عليه من أبناء دار سعد ويدعى ( ن . ر . م ) ويعمل ضمن عصابة تمتهن سرقة الجوالات والحقائب اليدوية الخاصة بالنساء من عدد من أحياء المدينة ثم يلوذون بالفرار على متن دراجاتهم النارية .

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