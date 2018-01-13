مقتل ستة قيادات ميدانية لميلشيات الحوثي في الساحل الغربي

كشفت مصادر عسكرية يمنية "عن مصرع قيادات بارزة من ميليشيا الحوثي الانقلابية، خلال الساعات الأخيرة بغارات لطيران التحالف العربي والمعارك الميدانية المستمرة في الساحل الغربي" بحسب ما نقلت صحيفة الخليج الإمارتية.

وذكرت المصادر" مقتل القيادي الحوثي، يحيى حسين العياني، وهو أحد المقربين من زعيم المتمردين الحوثيين، عبد الملك الحوثي، مع خمسة من القيادات الميدانية الحوثية، في غارات لطيران التحالف العربي، استهدفت تجمعهم شرق مدينة الخوخة بمحافظة الحديدة غرب اليمن".

والعياني من القيادات الميدانية المهمة في الميليشيا، حيث تولى عدداً من المناصب، منها قائد قوات التدخل السريع ومشرف الميليشيا في جبهات الحدود مع السعودية خلفاً لأحمد العزي، بالإضافة إلى كونه أحد المسؤولين عن اقتحام منزل الرئيس الراحل علي عبدالله صالح في العاصمة صنعاء الشهر الماضي، وتم إرساله إلى جبهة الساحل الغربي مؤخرا مع احتدام المعارك هناك وانهيار ميليشياتهم.

وبحسب المصادر، فإن مقاتلات التحالف استهدفت العياني مع تجمع يضم عشرات المقاتلين الحوثيين بينهم خمسة قيادات ميدانية شرقي الخوخة بالحديدة. كما لقي قائد مجاميع ميليشيا الحوثي في جبهة حيس بالحديدة، المدعو أحمد عسكري البهكلي، المكنى «أبو بلال»، مصرعه في معارك مع الجيش الذي يواصل فرض حصار خانق على الميليشيا في حيس ثاني مديريات محافظة الحديدة التي يتقدم باتجاهها.

وفي ذات السياق، لقي عدد من القيادات الحوثية مصرعهم في جبهة ميدي بمحافظة حجة شمال غربي اليمن، وذكر مصدر عسكري، أن أبرز القيادات التي لقيت مصرعها في معارك مع الجيش اليمني، القيادي الحوثي علي شرف الدين وعبدالله حسن عبده أبو دنيا، وعلي محمد عبدالرحمن أبو دنيا.

وأشار إلى أن طيران الأباتشي لقوات التحالف شن عدة ضربات دمر تعزيزات حوثية جنوب ميدي حاولت التقدم، ووقع أكثر من 30 قتيلا في صفوف الميليشيا.

ووفق المصدر، فإن الميليشيا حاولت شن هجوم لفك الحصار المفروض على عناصرها داخل مدينة ميدي، إلا أن الجيش اليمني وبإسناد من مقاتلات التحالف كسر هذا الهجوم، وأجبر الحوثيين على التراجع بعد تكبيدهم خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات