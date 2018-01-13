القبض على خلية بحوزتها ألغام ومتفجرات في منطقة "اليتمه" بالجوف

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على إحدى الخلايا النائمة وبحوزتها ألغام ومتفجرات كانت على وشك زراعتها في منطقة اليتمة بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف (شرق اليمن).

وقال القائم بأعمال مدير امن الجوف العقيد عبد الله محسن البرير "أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على شخصين بحوزتهم ألغام ومتفجرات، كانوا على وشك زراعتها بأماكن هامة بمنطقة اليتمة كما قبضت على عدد من الراصدين يعملون على رصد تحركات الجيش في المنطقة".

وأضاف البرير في تصريح نقله موقع "26سبتمبر" أنه تم تفعيل الأجهزة الأمنية في مديرية خب والشعف اليوم الثاني من تحرير منطقة اليتمة والمهاشمة، وتفعيل قسم الشرطة والبحث الجنائي في المديرية، وبحسب الإمكانيات المتاحة.

وأشار "أن الأجهزة الأمنية قامت بوضع نقاط التفتيش في مداخل ومخارج المنطقة، وتفعيل الدوريات الأمنية لتأمين المنطقة وملاحقة الخلايا النائمة في المديرية".

وأوضح العقيد البرير "أن الأجهزة الأمنية قامت بمتابعة المنهوبات المأخوذة من المؤسسات الحكومية أثناء تواجد المليشيا في المنطقة واستعادت أجهزة ومعدات كثيرة من المواطنين، وإرجاعها للمؤسسات الحكومية".

وذكر "أن الأجهزة الأمنية مستمرة بملاحقة الأشياء المفقودة وملاحقة الخلايا النائمة التي تعمل لصالح المليشيا".

وطالب القائم بأعمال مدير الأمن بالجوف القيادة السياسية ووزارة الداخلية بتقديم المزيد من الدعم للأجهزة الأمنية في المحافظة حتى تقوم بأداء مهامها على أكمل وجه في المحافظة وتثبيت الامن في المناطق التي سيتم تحريرها من ايدي المليشيا الانقلابية.