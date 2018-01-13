منسق الامم المتحدة يطالب الحوثي بالكف عن تهديد موانئ البحر الأحمر

طالب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن جيمي ماكغولدريك، مليشيات الحوثي الانقلابية بالكف عن تهديد موانئ البحر الأحمر.

وطالب ماكغولدريك بفتح ميناءي الحديدة والصليف للشحنات الإنسانية والتجارية.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دو جاريك، في المؤتمر الصحفي اليومي «منذ 20 ديسمبر من العام الماضي، عندما أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أنه سيبقي ميناءي الحديدة والصليف في البحر الأحمر مفتوحين لمدة شهر واحد، للبضائع الإنسانية والتجارية، قامت 13 سفينة بتسليم شحنات من الأغذية والوقود تشتد الحاجة إليها من خلال هذين الميناءين, وهناك المزيد من عمليات التسليم.»

وأشار ماكغولدريك بموافقة التحالف على نقل أربع رافعات إلى ميناء الحديدة لتعزيز قدرة الميناء في سرعة تفريغ السفن.