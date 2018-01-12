مقتل استاذ جامعي على يد قوات الحزام الأمني في عدن

قتل مساء امس الخميس استاذ جامعي في مديرية البريقة بالعاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد.

وقال مصدر مقرب من عائلة الدكتور أحمد محمد الصلاحي،" إنه قُتل برصاص أفراد الحزام الأمني المتواجدين في الحاجز الأمني على خط البريقة، والذي يُعد الحاجز الأمني الأول المؤدي لمعسكر قوات الحزام الأمني.

وأضاف المصدر لـ"الصحوة نت" أن الدكتور أحمد الصلاحي تجاوز الخط المجاور المقابل للحاجز الأمني الذي تسبب باطلاق نار مباشر من قبل قوات الحزام الأمني اردته قتيلا على الفور.

وتابع المصدر انه لم تكون هناك أي إشارات مرورية او جنود ينظمون حركة المرور ويرشدون السيارات.

ويعتبر الدكتور الصلاحي استاذ في كلية اللغات بجامعة عدن وأحد مؤسسي كلية اللغات وعميدها السابق.