موقع الصحوة نت الاخباري
الرئيسية / آخر الأخبار

مقتل استاذ جامعي على يد قوات الحزام الأمني في عدن

الجمعة 12 يناير 2018 11:56 م الصحوة نت - خاص
مقتل استاذ جامعي على يد قوات الحزام الأمني في عدن

قتل مساء امس الخميس  استاذ جامعي في مديرية البريقة بالعاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد.

وقال مصدر مقرب من عائلة الدكتور أحمد محمد الصلاحي،" إنه قُتل برصاص أفراد الحزام الأمني المتواجدين في الحاجز الأمني على خط البريقة، والذي يُعد الحاجز الأمني الأول المؤدي لمعسكر قوات الحزام الأمني.

 

وأضاف المصدر لـ"الصحوة نت" أن الدكتور أحمد الصلاحي تجاوز الخط المجاور المقابل للحاجز الأمني الذي تسبب باطلاق نار مباشر من قبل قوات الحزام الأمني اردته قتيلا على الفور.

 وتابع المصدر انه لم تكون هناك أي إشارات مرورية او جنود ينظمون حركة المرور ويرشدون السيارات.

ويعتبر الدكتور الصلاحي استاذ في كلية اللغات بجامعة عدن وأحد مؤسسي كلية اللغات وعميدها السابق.

اشترك معنا على الصحوة تليجرام

الارشيف

>>>أبريل 2018<<<
السبتالأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2017 م

الى الأعلى