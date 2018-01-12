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أهالي قرية برضمة إب يتصدون لحملة حوثية ويفشلون محاولة اختطاف مواطنين

الجمعة 12 يناير 2018 08:13 م الصحوة نت - خاص
أهالي قرية برضمة إب يتصدون لحملة حوثية ويفشلون محاولة اختطاف مواطنين

تصدى أهالي إحدى القرى في محافظة إب لحملة حوثية هدفت لاختطاف أحد الوجاهات الإجتماعية.

مصادر محلية أفادت لـ"الصحوة نت" أن أهالي قرية "الشياح" بمديرية الرضمة تصدوا يوم أمس الخميس لحملة حوثية قدمت لمنطقتهم بهدف إختطاف مواطنين.

 

وبحسب المصادر فإن مليشيا الحوثي قدمت نحو قرية الشياح لاختطاف احد أبناء المنطقة ويدعى مصلح قائد الشياح بعد خلاف نشب بينه وبين أحد متحوثي المنطقة.

وأوضحت المصادر أن الحملة الحوثية حاولت اقتحام منزل المواطن وتم إفشال مهمتها في اختطافه بعد تدخل الأهالي.

وأكدت المصادر بأن أبناء الشياح وأحرار القرية حملوا اسلحتهم الشخصية وتوزعوا حول المنزل واعلنوا استعدادهم للموت من أجل الدفاع عن كرامتهم.

وتأتي هذه الحادثة بعد أيام قليلة من تصدي الأهالي بقرية بيت مشرح بمديرية النادرة لحملة حوثية هدفت لإختطاف مواطنين ونجح الأهالي بمنعهم والتصدي لهم.

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