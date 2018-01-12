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مصرع أكثر من 20 حوثياً بينهم قياديان بارزان في ميدي

الجمعة 12 يناير 2018 06:36 م الصحوة نت - خاص
مصرع أكثر من 20 حوثياً بينهم قياديان بارزان في ميدي

قالت مصادر ميدانية في محافظة حجة إن أكثر من 20 حوثياً قتلوا في صد قوات الجيش الوطني اليوم الجمعة هجوم شنته مليشيا الحوثي الإيرانية على مواقع الجيش الوطني في كل من جنوب وجنوب شرق مدينة ميدي الساحلية في محاولة منها لكسر الحصار عن ما تبقى من جيوب المليشيا المحاصرة داخل المدينة.

يأتي هذا فيما شنت مقاتلات التحالف العربي سبع غارات جوية، استهدفت تعزيزات وخنادق للمليشيات الحوثية الإنقلابية، وذلك تزامناً مع افشال الجيش محاولة تقدم للمليشيا.

وكان قد لقي قياديان بارزان من ميليشيات الحوثي مصرعهما مع عشرات العناصر امس الخميس في ميدي إثر تلقيهم ضربات موجعة من قبل قوات الجيش الوطني والتحالف العربي تكبدت الميليشيات خلالها خسائر باهضة في الارواح والعتاد .

وقالت مصادر مطلعة بالمحافظة "للصحوة نت" إن القيادي المعين رئيس أركان اللواء 25 ميكا -بعبس المدعو/محمد عبدالله احسن الحاكم/، لقي مصرعه في جبهة ميدي مع عشرات العناصر، وهو نائب لقائد الميليشيا في المحور الغربي.

كما لقي القيادي المدعو/عبدالله حسن ابودنيا / - وهو احد اقارب الوكيل المعين من الميليشيات وليد ابودنيا-، لقي مصرعه مع عشرات آخرين ايضاً في ميدي.

وأشارت المصادر أن القياديين الصريعين من أبرز العناصر التي تورطت في عمليات الاقتحامات وتفجير المنازل للمواطنين خلال الفترات الماضية.

كما يعتبر القيادي الحاكم وعبدالله حسن من فئة القناديل الذين ارتفعت حصيلة القتلى منهم في الآونة الاخيرة ، وهو ما يشير الى تراجع مستوى تفاعل القبائل مع حروبهم العبثية ما اضطر الميليشيات للدفع بعناصر هاشمية كانت تتحاشى الزج بها سابقا.

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