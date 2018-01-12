40 حوثياً بينهم قيادات يتلقون العلاج في شبام بالمحويت وسط حراسة مشددة





أكد مصدر طبي في مديرية شبام بالمحويت تواجد اعداد كبيرة من المصابين الحوثيين داخل مستشفى شبام الجديد.

وأوضح المصادر أن هناك حراسة مشددة على المستشفى، مؤكداً أن من بين المصابين قيادات كبيرة في الجماعة نتيجة التفجير الذي حدث قبل أيام في إدارة أمن المحافظة والصالة الرياضية بمدينة المحويت.

وأشار المصدر إلى أنه تم استقدام أطباء جراحة من العاصمة صنعاء لمعالجة الحالات الخطيرة لتلك القيادات التي وصفت بالكبيرة في الجماعة.

وكان قد حدث انفجار قبل أيام في مدينة المحويت داخل إدارة أمن المحافظة وانفجار آخر جوار الصالة الرياضية.

ولم يتم التعرف على أسباب تلك التفجيرات أو الخسائر التي لحقت بالحوثيين المتواجدين أثناء التفجير، غير أن غالبية الجرحى في مستشفى شبام من ضحايا الانفجارات الأخيرة.