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إصابة امرأة وولديها بعملية قنص نفذها حوثيون جنوب تعز

السبت 17 ديسمبر 2016 06:40 م
إصابة امرأة وولديها بعملية قنص نفذها حوثيون جنوب تعز

أصيب امرأة وولديها جروح أحدهم خطيرة جراء تعرضهم لعملية قنص من قبل مليشيات الحوثي وصالح جنوب محافظة تعز اليوم السبت.

وأفاد مصدر محلي، بأن المليشيات استهدفت عبر قناصتها المتمركزين في منطقة الأكبوش أحكوم جنوب تعز قرى هيجة العبد ونجد البرد، ما أسفر عن إصابة امرأة وولديها.

أورد المصدر أسماء المصابين وهم: فاطمة حزام وولديها جلال أحمد سيف غالب، مروان أحمد سيف غالب. وتعتبر هذه الحادثة الثانية في غضون 24 ساعة بعد استشهاد طفلة وإصابة والدها . وفي المدينة، تتعرض الأحياء السكنية الغربية لقصف بقذائف الدبابات والمدفعية من مواقع المليشيات المتمركزة في جبل الزانخ بالخمسين شمال المدينة. 

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