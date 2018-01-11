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اليمن يشيد بالدور التركي على مر التاريخ ويدعو حكومة "يلدرم" للإسهام في إعادة الإعمار

الخميس 11 يناير 2018 11:42 م الصحوة نت - وكالات
اليمن يشيد بالدور التركي على مر التاريخ ويدعو حكومة "يلدرم" للإسهام في إعادة الإعمار وزير الصناعة محمد الميتمي

أشادت الحكومة اليمنية بالدور التركي على مر التاريخ في اليمن، داعية الحكومة التركية إلى الإسهام في إعادة الإعمار في البلاد.

وطالب وزير الصناعة محمد الميتمي الحكومة التركية ورجال الأعمال الأتراك إلى الإسهام في إعادة الإعمار في اليمن ونقل خبراتهم في هذا المجال لبناء ما دمرته الحرب التي فرضت على اليمن والتي تسببت فيها قوى التمرد الحوثية.

وقال الوزير الميتمي، "في الحقيقة يمكن إيجاز العلاقات التركية اليمنية بمقبرة الشهداء الأتراك في العاصمة صنعاء".

وبحسب وكالة الأناضول التركية، فقد أكد الوزير الميتمي خلال القمة الاقتصادية التركية العربية الأولى، المنعقدة في ولاية مرسين، اليوم، أن مقبرة الشهداء الأتراك تعكس مدى قوة ومتانة العلاقة بين الشعبين التركي واليمني.

وأضاف: "شيوخنا في اليمن يقولون لولا الدولة العثمانية ودفاعها عن البحر الأحمر لكان اليمن سقط في أيدي القوات البرتغالية أو الهولندية".

ولفت إلى إجراء البلدين زيارات متبادلة من وقت لآخر، بغية تعزيز العلاقات الثنائية بينهما، مؤكداً على مواصلة تركيا تقديمها دعما كبيرا للسلطة الشرعية والشعب اليمني.

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