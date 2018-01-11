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ولد الشيخ يقول إن نائبه التقى الحوثيين ومؤتمر صالح وأبدوا ترحيبهم باستئناف الحوار

الخميس 11 يناير 2018 10:09 م الصحوة نت - الرياض
ولد الشيخ يقول إن نائبه التقى الحوثيين ومؤتمر صالح وأبدوا ترحيبهم باستئناف الحوار

قال المبعوث الأممي لدى اليمن إسماعيل ولد الشيخ اليوم الخميس، إن جماعة الحوثي ومؤتمر صالح في صنعاء أبدوا ترحيبهم باستئناف عملية السلام في البلاد، خلال أقرب فرصة ممكنة، حسب قوله.

وأضاف ولد الشيخ في تغريدة له على "تويتر" أن نائبه معين شريم اجتمع في صنعاء مع مسؤولين سياسيين في حركة الحوثي، والمؤتمر الشعبي العام جناح صالح وجهات سياسية أخرى فاعلة وقادة من المجتمع المدني، حسب وصفه.

ودعا ولد الشيخ الأطراف الى اعتماد خطاب يعلي مبادئ المصالحة والشراكة والسلام والتوافق وحسن الجوار.

وأوضح أن مبادئ المصالحة  أمر أساسي لمساعدة الشعب اليمني على تحقيق ما يصبو اليه من حياة آمنة ومستقرة وكريمة.

وكان قد رفض نائب المبعوث الأممي الأدلاء بتصريح صحفي في مطار صنعاء قبيل مغادرته.

 

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