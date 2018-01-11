دفاعات المملكة تعترض صاروخاً باليستياً في سماء نجران

اعترضت دفاعات المملكة العربية السعودية اليوم الخميس، صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون على نجران جنوب غربي المملكة.

ويعد هذا الصاروخ ثاني صاروخ يستهدف مدينة نجران خلال أسبوع.

وأمس الأربعاء، قال الناطق الرسمي باسم التحالف العربي العقيد تركي المالكي قال في مؤتمر صحفي إن دفعات التحالف رصدت في السابعة و56 دقيقة من صباح الجمعة، عملية إطلاق صاروخ باليستي من داخل الأراضي اليمنية باتجاه نجران بالمملكة.

وأوضح المالكي أن الصاروخ الذي أطلق الجمعة الماضية كان يستهدف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، حيث تم اعتراضه وتدميره من قبل سرايا "الباتريوت" في سماء نجران، ما أدى لتناثر الشظايا التي أحدثت أضراراً بسيطة في الممتلكات الخاصة لأحد المواطنين دون خسائر بالأرواح.