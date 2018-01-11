الجيش الوطني يصد هجوماً شرق تعز ويُحرز تقدماً جديداً في البقع

قالت مصادر محلية في محافظة تعز إن مواجهات عنيفة اندلعت بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي الانقلابية، صباح اليوم الخميس، بمديرية صبر الموادم شرق تعز.

وأضافت المصادر أن المواجهات اندلعت عقب محاولة المليشيا الهجوم على مواقع الجيش الوطني في دار مزعل في منطقة الشقب بمديرية صبر الموادم، الا ان قوات الجيش تصدت لذلك الهجوم وأجبرت عناصر المليشيا على الفرار، وذلك حسب ما ذكره موقع "سبتمبر نت".

وأوضحت المصادر أن الاشتباكات استمرت لساعات استخدمت خلالها المدفعية الثقيلة وأسفرت عن تكبد المليشيا خسائر بشرية كبيرة.

وفي صعيد متصل.. حققت قوات الجيش الوطني في محور البقع، بمحافظة صعدة، انتصارات كبيرة.

وقالت مصادر ميدانية إن قوات الجيش الوطني أكملت سيطرتها الكاملة على سلسلة جبال ومرتفعات أم العظب الاستراتيجية، وتحرير عدة تباب محيطة بها منها تبتي فرعون، ومصطفى.

وأدت المعارك إلى سقوط العديد من عناصر المليشيا الحوثية ما بين قتيل وجريح وأسير، علاوة على اغتنام الجيش الوطني كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، وذلك حسب ما ذكره موقع "سبتمبرنت".