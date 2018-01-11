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مصرع 15 حوثياً والجيش يستعيد السيطرة على مواقع استراتيجية في القبيطة بلحج

الخميس 11 يناير 2018 07:47 م الصحوة نت - خاص
مصرع 15 حوثياً والجيش يستعيد السيطرة على مواقع استراتيجية في القبيطة بلحج

تمكنت ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ اليوم الخميس من استعادة السيطرة على التبة ﺍﻟﺨﻀﺮﺍء وجبل الحمام بمديرية القبيطة ﺷﻤﺎﻝ ﻟﺤﺞ.

وقال مصدر عسكري في تصريح لـ"الصحوة نت" إن قوات الجيش الوطني تمكنت من استعادة السيطرة على التبة الخضراء وجبل الحمام في مديرية القبيطة بمحافظة لحج بعد معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي.

وأضاف المصدر أن 15 حوثياً لقو مصرعهم خلال المواجهات فيما جرح جنديان من الجيش الوطني.

وكانت قوات الجيش الوطني قد تمكنت خلال الأيام القليلة  الماضية من السيطرة على جبل الحمام والتي استعادة المليشيا السيطرة عليه لتأتي اليوم العملية العسكرية لتستعيد جبل الحمام ومواقع جبلية أخرى.

ويشكل تحرير جبل الحمام نقلة نوعية لمسار المعركة ضد المليشيا الانقلابية لما يمثله من أهمية استراتيجية في جبهة القبيطة.

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