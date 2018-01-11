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الحوثي ومؤتمر صالح في إب يشكلون لجان تجنيد إجباري

الخميس 11 يناير 2018 07:21 م الصحوة نت - خاص
الحوثي ومؤتمر صالح في إب يشكلون لجان تجنيد إجباري

كثفت مليشيات الحوثي ومؤتمر صالح بمحافظة إب وسط اليمن من أنشطتها الميدانية بعد يومين من تشكيل لجان ميدانية للتجنيد الإجباري في أوساط الشباب وطلاب المدارس والجامعات.

 

مصادر محلية أفادت لـ"الصحوة نت" أن المليشيا الانقلابية في إب شكلت لجان ميدانية مختلفة تهدف لرفد جبهاتها القتالية وذلك لمواجهة النقص الحاد في مقاتليهم الذين لقوا حتفهم الأسابيع والأيام الماضية في عدد من الجبهات.

 

وبدأت اللجان الميدانية بمباشرة أعمالها في المديريات الهادفة من خلالها للتغرير بالمواطنين والدفع بصفار السن والطلاب للتجنيد والزج بهم في محارق الموت.

 

مصادر مطلعة أفادت بأن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة والمعينة من قبل الإنقلابيين أقرت في إجتماع لها قبل يومين وحضره محافظ الإنقلابيين بإب عبدالواحد صلاح وهو أحد القيادات في حزب المؤتمر جناح صالح بالمحافظة، ومشرف الحوثيين في المحافظة صالح حاجب، أقر الاجتماع تشكيل لجان ميدانية على مستوى القطاعات و المديريات والأحياء، للتجنيد الإجباري وبإشراف لجنة مركزية يقودها صلاح ومشرف الحوثيين ورئيس فرع المؤتمر وقيادات من السلطة المحلية.

وقسم الإنقلابيون المحافظة لأربعة قطاعات ميدانية وبإشراف من وكلاء المحافظة ومشرفي الحوثيين، إضافة إلى تشكيل لجان فرعية في المديريات والأحياء .

واعتمد الانقلابيون على المشرفين الحوثيين وأعضاء المجالس المحلية وقيادات المؤتمر الموالية لهم  في تشكيل لجان حصر وتجنيد المقاتلين لجبهات الانقلابيين، إضافة إلى لجان مساعدة تتمثل في الأوقاف والإعلام والتربية والواجبات.

 

وأكدت المصادر أن الاستجابة لدعوات الإنقلابيين ضعيفة جدا وسط رفض شعبي واسع .

المصدر | الصحوة نت

 

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