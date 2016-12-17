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إب: اغتيال نجل قيادي في حزب صالح بمديرية السبرة برصاص مجهولين

السبت 17 ديسمبر 2016 06:38 م الصحوة نت - إب
إب: اغتيال نجل قيادي في حزب صالح بمديرية السبرة برصاص مجهولين

غتيل نجل قيادي بارز بحزب صالح برصاص مسلحين مجهولين بمديرية السبرة جنوب شرق محافظة إب وسط اليمن.

مصادر محلية أفادت بأن نجل قيادي في حزب صالح قتل برصاص مجهولين مساء يوم أمس الأول في ظروف غامضة.

ويوم أمس عقد لقاء قبلي بسبرة إب للوقوف على تفاصيل الحادثة ومناقشة تداعيات الأمر وخرج الاجتماع الذي حضرته قيادات مؤتمرية بارزة وأخرى قبلية إلى مطالبة أجهزة الأمن الخاضعة لسلطة الانقلابيين، سرعة إلقاء القبض على الجناة وكشفهم للرأي العام.

ويدعى الشاب القتيل "ياسر أحمد قايد الرشيدي" وتعرض في منطقة "عينان"بمديرية السبرة لوابل من الرصاص من مسلحين مجهولين أثناء ما كان في طريقه بسيارته إلى منزله بمنطقة "عينان"ولاذ الجناة بالفرار.

مصادر إعلامية مؤتمرية نعت الرشيدي وقالت بأنه من أحد أدباء وشعراء المؤتمر وأحد الكوادر المؤتمرية في المحافظة بالإضافة إلى كونه نجل القيادي بحزب صالح "أحمد قايد الرشيدي".

وتشهد المحافظة الخاضعة لسلطات الانقلابيين فوضى أمنية ممنهجة تقودها مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، أدت إلى انتشار رقعة الجريمة داخل المحافظة واتساع الانتهاكات والجرائم التي تمارسها المليشيات الانقلابية بحق أبناء المحافظة.

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