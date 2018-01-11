محافظ البيضاء يكشف عن عملية عسكرية من عدة محاور لاستكمال تحرير المحافظة

كشف محافظ محافظة البيضاء صالح الرصاص عن عملية عسكرية مرتقبة ستنطلق من عدة محاور لتحرير ما تبقى من مديريات المحافظة من قبضة مليشيا الحوثي.

جاء ذلك خلال لقائه بالقيادات العسكرية والأمنية و قيادات المقاومة وأعيان و مثقفي محافظة البيضاء بمدينة مارب.

وحث الرصاص الجميع على العمل الجماعي و توحيد الجهود وترتيب الصفوف و نبذ الخلاف حتى تحرير المحافظة.

واشاد الرصاص بجهود أبطال الجيش والمقاومة الذين يبذلون ارواحهم رخيصة في سبيل تحرير الوطن من المليشيات الانقلابية وتحقيق الأمن والاستقرار والعيش بكرامة لكافة أبناء الوطن الواحد.

وناقش اللقاء احتياجات المحافظة ومتطلبات التحرير، وسبل بذل مزيدا من الجهود والعمل بروح الفريق الواحد والوقوف الى جانب الجيش والمقاومة.