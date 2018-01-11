موقع الصحوة نت الاخباري
الرئيسية / آخر الأخبار

محافظ البيضاء يكشف عن عملية عسكرية من عدة محاور لاستكمال تحرير المحافظة

الخميس 11 يناير 2018 06:35 م الصحوة نت - مارب
محافظ البيضاء يكشف عن عملية عسكرية من عدة محاور لاستكمال تحرير المحافظة

كشف محافظ محافظة البيضاء صالح الرصاص عن عملية عسكرية مرتقبة ستنطلق من عدة محاور لتحرير ما تبقى من مديريات المحافظة من قبضة مليشيا الحوثي.

جاء ذلك خلال لقائه بالقيادات العسكرية والأمنية و قيادات المقاومة وأعيان و مثقفي محافظة البيضاء بمدينة مارب.

وحث الرصاص الجميع على العمل الجماعي و توحيد الجهود وترتيب الصفوف و نبذ الخلاف حتى تحرير المحافظة.

واشاد الرصاص بجهود أبطال الجيش والمقاومة الذين يبذلون ارواحهم رخيصة في سبيل تحرير الوطن من المليشيات الانقلابية وتحقيق الأمن والاستقرار والعيش بكرامة لكافة أبناء الوطن الواحد.

وناقش اللقاء احتياجات المحافظة ومتطلبات التحرير، وسبل بذل مزيدا من الجهود والعمل بروح الفريق الواحد والوقوف الى جانب الجيش والمقاومة.

 

اشترك معنا على الصحوة تليجرام

الارشيف

>>>أبريل 2018<<<
السبتالأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2017 م

الى الأعلى