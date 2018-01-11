الأمم المتحدة: أزمة اليمن الغذائية الأكبر على مستوى العالم والمساعدات لا تكفي

أعرب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان ديوجاريك، أمس، عن قلقه تجاه الوضع في اليمن، مشيرا إلى أن معاناة الشعب اليمني تستمر دون توقف.

وأضاف ديوجاريك: "نحن على تواصل دائم مع التحالف لضمان زيادة تدفق المساعدات الإنسانية، ولكن لا تزال هناك عقبات. أكبر عقبة هي، بالتأكيد، استمرار النزاع".

ومنتصف الشهر الماضي، أعلن منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، جيمي ماكغولدريك أن 22 مليون مواطن يعانون سوء الأوضاع الاقتصادية، وأن نصفهم بحاجة ماسة للمساعدة العاجلة، وحذر من أن استمرار الحصار الذي يفرضه التحالف يفاقم الأوضاع في البلاد.

وقال ماكغولدريك "الأزمة الغذائية في اليمن هي الأكبر عالميا، والمساعدات الإنسانية غير كافية".

وازدادت الأوضاع الأمنية في العاصمة اليمنية صنعاء سوءاً، في أعقاب إقدام ميلشيات الحوثي على قتل صالح وعدد من قيادات حزبه في الرابع من كانون الأول/ ديسمبر الماضي.