قائد عسكري: قوات الجيش في تقدم مستمر بالساحل الغربي وسط انهيارات كبيرة للميلشيات

قال القائد العام لجبهة الساحل الغربي، أبو زرعة المحرمي "إن قوات الجيش والمقاومة بدعم وإسناد من قبل طائرات التحالف، حققت تقدماً كبيراً وسط انهيار وتقهقر ميليشيات الحوثي الذي تم دحرها وتكبيدها خسائر فادحة في العتاد والأرواح".

وأضاف المحرمي في تصريح نقلته "البيان" الإماراتية أن الإنجازات التي تحققت في الساحل كبيرة ابتداء من تأمين باب المندب، وصولاً إلى عمق محافظة الحديد.

وعن سير المعارك قال "إنه بعد السيطرة على عرفان ووصول قواتنا إلى ما خلف الطريق الرابط بين جبهة الهاملي وحيس، ستواصل القوات تقدمها في جميع مناطق الساحل الغربي لطرد ميليشيات الحوثي الإيرانية من كامل مناطق الساحل".

وأشار المحرمي "إن قوات الجيش حالياً تواصل تمشيط القرى المجاورة لوادي وجسر عرفان والقرى المجاورة له، فيما باشرت الفرق الهندسية عملية نزع الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيات الحوثي في الطرقات والمزارع والقرى السكنية".

وأشاد بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات في معارك الساحل الغربي.

وعن تجنيد الأطفال، أكد "أن عدداً كبيراً من أسرى ميليشيا الحوثي الإيرانية هم أطفال تم الزج بهم في جبهات القتال وفي الصفوف الأمامية من قِبل الميليشيا الحوثي الإيرانية".

وتابع "لوحظ في الفترة الأخيرة زيادة عدد المقاتلين الأطفال في الساحل الغربي، وهو مؤشر إلى النزيف الكبير الذي تعرضت له الميليشيا في هذه الجبهة التي استنزفت عشرات القيادات الرفيعة في صفوف الميليشيا، إضافة إلى المئات من عناصرهم".