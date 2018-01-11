التحالف: أحبطنا هجوماً حوثيا وشيكاً على ناقلة نفط سعودية

أكد المتحدث باسم قوات التحالف العربي العقيد طيار الركن تركي بن صالح المالكي، تصدي قوات التحالف البحرية لعملية حوثية إرهابية، كانت الجماعة الحوثية التابعة لإيران على وشك تنفيذ هجوم على ناقلة نفط سعودية أثناء عبورها مياه البحر الأحمر.

وأوضح المالكي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي أمس (الأربعاء) في الرياض، أن قوات التحالف البحرية رصدت تحرك 3 قوارب سريعة باتجاه ناقلة نفط سعودية أثناء عبورها مياه البحر الأحمر، أحدها محمل بالمتفجرات ويتم التحكم فيه عن بعد، وآخر خلفه على متنه أشخاص يتحكمون بالأول، والثالث يقوم بتصوير الهجوم، مؤكدا تعطيل وإيقاف حركة القارب المفخخ، ومن ثم تفجيره من خلال الرماية المباشرة.

وأضاف أن الجماعة الحوثية التابعة لإيران لا تزال تهدد الأمن الإقليمي والدولي وحركة الملاحة والطيران العالمي، بعرضها تقنيات كاميرات (حاويات) حرارية ذات تقنية متقدمة، مستشهدا بالدلائل والمؤشرات من خلال وجود عناصر إرهابية أصبحت تمتلك صواريخ حرارية وخبراء أجانب في اليمن لدعم الميليشيا الحوثية.