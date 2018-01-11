موقع الصحوة نت الاخباري
الرئيسية / آخر الأخبار

برلمانيون وعلماء: الحوثيون مشروع إيراني وأطماع طهران لن تقتصر على اليمن

الخميس 11 يناير 2018 11:01 ص الصحوة نت - متابعات
برلمانيون وعلماء: الحوثيون مشروع إيراني وأطماع طهران لن تقتصر على اليمن

أكد مسؤولون وبرلمانيون يمنيون، أن ميليشيا الحوثي الانقلابية اختارت أن تكون جزءاً من مشروع إيراني عدو لليمن والعرب، مشيرين إلى انها تمعن في ضلالها، واختارت أن تتحول أداةً بيد أطماع فارس.

ودعا عضو البرلمان ، والناطق باسم المقاومة الشعبية في تعز محمد مقبل الحميري في تصريح لـ" عكاظ" ، إلى التوحد تحت قيادة الشرعية للخلاص من أعداء الشعب وأعداء الإنسانية.

وطالب أنصار صالح بالعمل معًا ضد ميليشيا الحوثي.

وشدد عضو رابطة علماء عدن الشيخ جمال السقاف، على ضرورة التوحد والاصطفاف حول القيادة الشرعية، مؤكدا أن الحوثيين مشروع طائفي قائم على العنصرية والسلالية المقيتة.

من جانبه، دعا عضو برنامج التواصل مع علماء اليمن الشيخ محمد بن راجح، جميع أبناء الشعب اليمني إلى التلاحم والعمل على نبذ هذه البذرة الشيطانية الإيرانية.

وقال عضو هيئة علماء اليمن الشيخ عبدالله الحميري، إن ما حدث يجعلنا أكثر إصراراً على اجتثاث هذه النبتة الخبيثة ولا ندخر وسعًا في مقاومتها وقتالها حتى اجتثاثها.

فيما حذر الشيخ عبدالسلام الخديري، من أن أطماع إيران لن تقتصر على اليمن.

 وطالب بالعمل على ردع هذه الميليشيات وعدم السماح لها بتحويل اليمن إلى قاعدة لملالي إيران، مؤكداً أن لديها مشروعا طائفيا مقيتا.

اشترك معنا على الصحوة تليجرام

الارشيف

>>>أبريل 2018<<<
السبتالأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2017 م

الى الأعلى