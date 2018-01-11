برلمانيون وعلماء: الحوثيون مشروع إيراني وأطماع طهران لن تقتصر على اليمن

أكد مسؤولون وبرلمانيون يمنيون، أن ميليشيا الحوثي الانقلابية اختارت أن تكون جزءاً من مشروع إيراني عدو لليمن والعرب، مشيرين إلى انها تمعن في ضلالها، واختارت أن تتحول أداةً بيد أطماع فارس.

ودعا عضو البرلمان ، والناطق باسم المقاومة الشعبية في تعز محمد مقبل الحميري في تصريح لـ" عكاظ" ، إلى التوحد تحت قيادة الشرعية للخلاص من أعداء الشعب وأعداء الإنسانية.

وطالب أنصار صالح بالعمل معًا ضد ميليشيا الحوثي.

وشدد عضو رابطة علماء عدن الشيخ جمال السقاف، على ضرورة التوحد والاصطفاف حول القيادة الشرعية، مؤكدا أن الحوثيين مشروع طائفي قائم على العنصرية والسلالية المقيتة.

من جانبه، دعا عضو برنامج التواصل مع علماء اليمن الشيخ محمد بن راجح، جميع أبناء الشعب اليمني إلى التلاحم والعمل على نبذ هذه البذرة الشيطانية الإيرانية.

وقال عضو هيئة علماء اليمن الشيخ عبدالله الحميري، إن ما حدث يجعلنا أكثر إصراراً على اجتثاث هذه النبتة الخبيثة ولا ندخر وسعًا في مقاومتها وقتالها حتى اجتثاثها.

فيما حذر الشيخ عبدالسلام الخديري، من أن أطماع إيران لن تقتصر على اليمن.

وطالب بالعمل على ردع هذه الميليشيات وعدم السماح لها بتحويل اليمن إلى قاعدة لملالي إيران، مؤكداً أن لديها مشروعا طائفيا مقيتا.