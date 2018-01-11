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صحيفة: الحوثيون يضعون يحيى الراعي تحت الإقامة الجبرية

الخميس 11 يناير 2018 02:52 ص الصحوة نت - متابعة خاصة
صحيفة: الحوثيون يضعون يحيى الراعي تحت الإقامة الجبرية

كشفت مصادر في العاصمة أن ميليشيا الحوثي وضعت رئيس البرلمان يحيى الراعي تحت الإقامة الجبرية، وفرضت الحراسة على منزله الكائن في حي فج عطان، في محاولة لمنعه من الفرار، حسب ما ذكرته مصادر محلية لصحيفة "عكاظ" السعودية.

يأتي هذا تزامناً مع محاولات حوثية للاستيلاء على بقايا حزب المؤتمر في صنعاء واستخدامه كغطاء سياسي وقبلي.

وتزايدت مؤخراً الانشقاقات في جبهة الانقلاب، آخرها انشقاق قائد المدفعية بلواء الدفاع الساحلي في الحديدة العقيد الركن هاني.

 وفرت عدداً من قيادات المؤتمر من صنعاء عقب مقتل الرئيس السابق علي صالح وذلك هرباً من بطش الحوثي.

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