الحوثيون ينهبون أربعة منازل في العاصمة صنعاء بينها منزل مستشار رئاسي

قالت مصادر محلية في العاصمة صنعاء إن مليشيا الحوثي تقوم بمداهمات مسلحة لعدد من المنازل وتقوم بنهبها.

وأضافت المصادر أن مليشيا الحوثي اقتحمت مساء الأربعاء أربعة منازل في صنعاء بينها منزل نصر طه مصطفى مستشار الرئيس عبدربه منصور هادي للشؤون الإعلامية والثقافية.

وأوضحت المصادر أن المليشيا أبلغت حارس المنزل أن لديها أوامر عليا بمصادرة المنزل وبيعه، مهددة الحارس بالقتل في حال تأخر من الخروج من المنزل وإخلائه.

يأتي هذا فيما اقتحمت مليشيا الحوثي ثلاثة منازل لتجار في حي الصافية بالعاصمة صنعاء.

وأشارت المصادر أن مليشيا الحوثي نهبت مبالغ مالية ضخمة من منازل التجار، مبررة بأن هناك من يموت جوعاً ولا يحق للتجار الاحتفاظ بالأموال.

وكانت مليشيا الحوثي قد شنت حملة مداهمات الثلاثاء الماضي لعدد من محلات الصرافة وقامت بنهبها.

وصعدت مليشيا الحوثي مؤخراً من اقتحامها للمنازل والمحلات التجارية، تزامناً مع حملات تجنيد اجبارية في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات.