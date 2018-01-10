مقتل 4 حوثيين في تجدد الاشتباكات في تعز ومظاهرة تطالب بسرعة تحرير المحافظة

قتل 4 من عناصر مليشيا الحوثي الإنقلابية قرب جولة القصر إثر استهدافهم بنيران الجيش الوطني، شرق مدينة تعز.

يأتي هذا فيما تجددت اشتباكات عنيفة في المواقع الجنوببة لجبهة مقبنة بين الجيش الوطني والمليشيات الإنقلابية، عقب هجوم للمليشيا.

وفي صعيد متصل.. نفذ أبناء مديرية صالة صباح الأربعاء وقفة احتجاجية تطالب بسرعة تحرير محافظة تعز من المليشيات الإنقلابية وإعادة تطبيع الحياة فيها.

وطالب العشرات من أبناء المديرية الحكومة الشرعية والتحالف العربي تنفيذ وعودهم بتحرير المحافظة وتخليص أبنائها من تبعات الحرب والحصار.

ويعاني أبناء مديرية صالة من استمرار المواجهات التي تشهدها مناطق المديرية بين المليشيات الإنقلابية والجيش الوطني، إلى جانب استهدافها اليومي بقذائف الإنقلابيين وحرمان الأسر من العودة إلى منازلها.