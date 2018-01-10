موقع الصحوة نت الاخباري
الرئيسية / آخر الأخبار

مقتل 4 حوثيين في تجدد الاشتباكات في تعز ومظاهرة تطالب بسرعة تحرير المحافظة

الأربعاء 10 يناير 2018 11:27 م الصحوة نت - تعز
مقتل 4 حوثيين في تجدد الاشتباكات في تعز ومظاهرة تطالب بسرعة تحرير المحافظة

قتل 4 من عناصر مليشيا الحوثي الإنقلابية قرب جولة القصر إثر استهدافهم بنيران الجيش الوطني، شرق مدينة تعز.

يأتي هذا فيما تجددت اشتباكات عنيفة في المواقع الجنوببة لجبهة مقبنة بين الجيش الوطني والمليشيات الإنقلابية، عقب هجوم للمليشيا.

 وفي صعيد متصل.. نفذ أبناء مديرية صالة صباح الأربعاء وقفة احتجاجية تطالب بسرعة تحرير محافظة تعز من المليشيات الإنقلابية وإعادة تطبيع الحياة فيها.

وطالب العشرات من أبناء المديرية الحكومة الشرعية والتحالف العربي تنفيذ وعودهم بتحرير المحافظة وتخليص أبنائها من تبعات الحرب والحصار.

ويعاني أبناء مديرية صالة من استمرار المواجهات التي تشهدها مناطق المديرية بين المليشيات الإنقلابية والجيش الوطني، إلى جانب استهدافها اليومي بقذائف الإنقلابيين وحرمان الأسر من العودة إلى منازلها.

اشترك معنا على الصحوة تليجرام

الارشيف

>>>أبريل 2018<<<
السبتالأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2017 م

الى الأعلى