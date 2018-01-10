التحالف: ميناء الحديدة مصدر تهديد والمليشيا تدرب عناصرها لاستهداف حركة الملاحة

قال الناطق الرسمي باسم التحالف العربي العقيد / تركي المالكي / إن جماعة الحوثي تدرب عناصرها على استهداف حركة الملاحة، لافتاً إلى أن ميناء الحديدة صار نقطة انطلاق لعمليات تهدد الملاحة البحرية، وأن الميليشيات تهدد أيضاً الملاحة الجوية فوق صنعاء.

وأضاف المالكي في مؤتمر صحفي بالعاصمة السعودية الرياض اليوم الأربعاء، أن معاناة الشعب اليمني تسبب فيها الانقلاب على الحكومة الشرعية، مشيراً إلى أن منافذ اليمن مفتوحة أمام الدول المانحة والمنظمات لإرسال المساعدات.

وأكد المالكي، في مؤتمر صحافي من الرياض الأربعاء، أن حركة دخول شحن الإغاثة وسفن الوقود إلى ميناء الحديدة مستمرة وأن التحالف منح 1800 تصريح لإدخال مساعدات عبر المنافذ البحرية اليمنية.

وأوضح المالكي أن ميليشيا الحوثي تستخدم رادارات لرصد القطع البحرية للتحالف.

وكشف المالكي أن هناك أدلة كبيرة على وجود خبراء أجانب في اليمن لدعم الانقلابيين.