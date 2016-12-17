الضالع : مقتل وإصابة 4 حوثيين في اشتباكات عنيفة شمال مريس

قتل مسلح حوثي وأصيب ٣ آخرين من المليشيات في مواجهات عنيفة اندلعت فجر اليوم شمال جبهة مريس في محافظة الضالع جنوب اليمن بين الجيش الوطني مسنوداً بالمقاومة ومليشيات الحوثي والمخلوع استمرت لعدة ساعات .

وقالت مصادر ميدانية "للصحوة نت" أن القتيل وثلاثة والجرحى نقلوا إلى مستشفيات دمت، فيما لم تسجل أي إصابات في صفوف الجيش الوطني والمقاومة الشعبية .

وتأتي المواجهات عقب تسلل وحدة من قوات الجيش الوطني والمقاومة وتوغلها إلى محطة المسيلة ومهاجمة مواقع المليشيات القريبة من المكان في منزل شرقي .

وتبادل الطرفان قصف مدفعي بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة في اشتباكات ومواجهات استمرت لعدة ساعات .