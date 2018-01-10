مقتل ثلاثة أشخاص يعتقد انتمائهم لـ"القاعدة" بغارة لطائرة بدون طيار بالبيضاء

قُتل ثلاثة أشخاص يعتقد انتمائهم لتنظيم القاعدة، مساء أمس الثلاثاء، بغارة جوية شنتها طائرة بدون طيار يًرجّح أنها أمريكية، في بمحافظة البيضاء، وسط اليمن، بحسب زعيم قبلي.

ووفق الزعيم القبلي الذي تحدث لوكالة الأناضول، مشترطًا عدم ذكر اسمه لاعتبارات أمنية، فإن الغارة الجوية استهدفت سيارة للمسلحين المتطرفين في مديرية الصومعة بالبيضاء، ما أدى إلى مقتلهم على الفور.

ويتمركز عناصر تنظيمي "القاعدة" و"داعش" في قرى السكان المحليين بعدد من مديريات المحافظة الجبلية، وخلال الأسابيع الماضية سقط مدنيون جراء الغارات الجوية، وفق مصادر متطابقة.

وكثّفت الولايات المتحدة خلال أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، من غاراتها التي تنفذها طائرات بدون طيار، على عدة مواقع في محافظة البيضاء، التي تنشط فيها عناصر مسلحة متطرفة.

وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) مقتل عدد من قيادات وعناصر تنظيمي "داعش" و"القاعدة" في اليمن، وتقول إن التنظيمين يدربان عناصرهما على أسلحة آلية، وراجمات صواريخ، وبنادق كلاشينكوف.

وتنظر الولايات المتحدة إلى اليمن منذ سنوات، باعتباره مركز تدريب وعبور للتنظيمات الإرهابية.