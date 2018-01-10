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مصرع سبعة حوثيين وتدمير طقم بانفجار عبوة ناسفة زرعوها سابقا جنوب تعز

الأربعاء 10 يناير 2018 05:17 م الصحوة نت - متابعات
مصرع سبعة حوثيين وتدمير طقم بانفجار عبوة ناسفة زرعوها سابقا جنوب تعز الصلو

لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم، وأصيب أخرون ، في انفجار عبوة ناسفة زرعتها سابقاً في مديرية الصلو، جنوبي شرق محافظة تعز.

وقال موقع الجيش، ان عبوة ناسفة زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية في وقت سابق انفجرت بطقم قتالي على متنه عدد من عناصرها في قرية الحود، بمديرية الصلو .

ووفق ما ذكرت المصادر فان الانفجار أدى إلى مقتل سبعة من عناصر المليشيا وتدمير الطقم الذي كانوا على متنه.

الجدير ذكره أن مليشيا الحوثي الانقلابية كثفت من زراعة الالغام الارضية والعبوات الناسفة في الطرقات والممرات وفي المنازل الخالية من السكان في القرى التي تسيطر عليها في مديرية الصلو لعرقلة تقدم قوات الجيش الوطني

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