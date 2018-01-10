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مقتل 10 من مسلحي المليشيات وتدمير سيارتين في كهبوب بلحج

الأربعاء 10 يناير 2018 04:49 م الصحوة نت – خاص
مقتل 10 من مسلحي المليشيات وتدمير سيارتين في كهبوب بلحج تعبيرية

دمرت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية  صباح اليوم سيارتين أثناء تحركات لعناصر ميليشيات الحوثي الإيرانية تجاه جبهة (المنصة) كهبوب في محافظة لحج .

 

وقال مصدر عسكري لـ"الصحوة نت" أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت سيارتين على متنها 10 من عناصر ميليشيات الحوثي الايرانية بأسلحتهم كانت متجه الى جبال كهبوب وتم تدمير وإحراق السيارتين بمن فيها.

 

وتشكل جبهات المقاومة والجيش حصنا منيعا وتأمينا لجبهات الساحل والخط الرابط بين مديريتي ذوباب والمخا التابعتين لمحافظة تعز وحماية لجبهات الساحل في مديرية الخوخة وحيس التابعتين لمحافظة الحديدة.

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