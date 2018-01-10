الجوف: قوات الأمن تحبط عملية تهريب أسلحة كانت بطريقها إلى صعدة

أحبطت قوات الأمن بمحافظة الجوف عملية تهريب أسلحة وذخائر كانت في طريقها إلى ميلشيات الحوثي في صعدة ،معقل زعيم المتمردين.

ونقل موقع الجيش"26سبتمبر" عن مصادر متطابقة "ان قوات الأمن الخاصة بمحافظة الجوف، أحبطت عملية تهريب حملة كبيرة من الذخائر والقذائف والاسلحة كانت في طريقها الى الحوثيين في صعدة".

ووفقاً للمصادر "فان نقطة المحور التابعة للأمن الخاص ألقت القبض على سيارة نوع هيلوكس تحمل العديد من الذخائر والقذائف المتنوعة والأسلحة في نقطة المحور في الجوف، حيث كانت الذخائر والقذائف محملة داخل كراتين عصير وبسكويت".

يذكر ان عدد من الجبهات في محافظة الجوف تشهد معارك مستمرة مع ميلشيات الحوثي الانقلابية، حيث تحقق قوات الجيش تقدماً ميدانيا في إطار عملية عسكرية واسعة لتحرير ما تبقى من المحافظة.